  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sosyal medya futbolda ırkçılığa karşı tek yürek oldu
Aktüel

Sosyal medya futbolda ırkçılığa karşı tek yürek oldu

Medipol Başakşehir'in PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemine karşı, 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:51:40 -
Sosyal medya futbolda ırkçılığa karşı tek yürek oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi sosyal medya kullanıcılarını birleştirdi.

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi ile hazırladığı rapora göre sosyal medya kullanıcıları, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya yönelik ırkçı söyleme karşı ortak tepki verdi.

Webo’ya yapılan ırkçı söylem hem Türkiye'de hem global çapta sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın oynandığı 8 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar 1 milyon 185 bin kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar 2 milyonun üzerinde hacme ulaştı.

Paylaşımlara göre öne çıkan konu başlıkları şöyle:

- Pierre Webo’ya ve İstanbul Başakşehir FK’ya destek mesajları, ırkçılığın son bulması istemi,

- İstanbul Başakşehir FK’nın ırkçı tutuma karşı sahadan çekilmesine yönelik destek mesajları, kulübün yıldız futbolcularından Demba Ba’nın hakemle olan konuşmasına tebrik mesajları,

- PSG camiasının da olaya karşı tepki göstererek sahadan çekilmesiyle ilgili takdir mesajları.

Paylaşımların sosyal medyadaki dağılımı ise şöyle:

Twitter: 1.980.681.782

Haberler: 57.051.542

Facebook: 2.604.115

Instagram: 56.120.438

Bloglar: 2.674.291

Forum siteleri: 14.339.326

Yorumlar: 75.285


- En çok paylaşım Türkiye'den


Webo'ya yönelik ırkçı söylemle ilgili en çok paylaşım Türkiye'den yapıldı.

En çok paylaşım yapan ülkeler şunlar:

Türkiye: 285.237

Fransa: 99.998

Brezilya: 65.670

Amerika: 43.560

İngiltere: 29.390

Nijerya: 17.867

Almanya: 14.823

İspanya: 12.895

Endonezya: 12.278

Portekiz: 9.205

Güney Afrika: 6.779


- Türkçe 523 bin paylaşım


Mecrada ne çok Türkçe paylaşım yapıldı. 523 bin 387 Türkçe paylaşım yapılırken, 278 bin 133 ile İngilizce ikinci sırada yer aldı.

Dillere göre paylaşımın dağılımı şöyle:

Türkçe: 523.387

İngilizce: 278.133

Fransızca: 185.722

İspanyolca: 166.544

Portekizce: 105.885

Katalanca: 65.332

Endonezce: 36.814

Almanca: 20.640

Romence: 9.138

Tagalogca: 8.902

İtalyanca: 7.967

Flemenkçe: 6.536


- Destek emojileri ön planda


Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ise ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Yumruk emojilerini her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip ederken farklı ülkelere ait bayraklar da öne çıktı.

Tüm paylaşımlarda #notoracism, PSG, #respect, ırkçılık, #başakşehir gibi kelimeler ve kelime grupları ön plana çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının hem kişisel tepkilerini dile getirmek hem de destek mesajları vermek için en çok İstanbul Başakşehir, Fenerbahçe, Kylian Mbappe ve PSG hesaplarıyla etkileşime geçtiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!
Dünya

Ne Rusya ne Minsk Grubu... Tarihi fetih sonrası Türkler devreye giriyor!

30 yıl boyunca Ermeni işgali altında harabeye dönen Dağlık Karabağ'ın yeniden inşası için yine Türkiye devreye girdi.
Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı
Dünya

Bill Gates felaket tellalı gibi konuştu! Normalleşme tarihini açıkladı

Koronavirüsün çıkmasında parmağı olduğu iddia edilen Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, normalleşme tarihini 2022'nin sonlarına doğru ol..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay