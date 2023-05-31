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Sosyal Medya Sosyal medya fenomeni Ünal Turan’dan korkutan kaza! Ferrari’si ile hız denemesi yaparken o anları kaydetti
Sosyal Medya

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan’dan korkutan kaza! Ferrari’si ile hız denemesi yaparken o anları kaydetti

Yeniakit Publisher
2023-05-31 09:28:00 -

Sosyal medyada genellikle paylaştığı araç videolarıyla tanınan ve ünlenen fenomen Ünal Turan trafik kazası geçirdi. Lüks model aracıyla Cebeci Tüneli’nde hız denemesi yapan Turan otomobilin kontrolünü kaybetti. Ünal Turan kaza anı sosyal medyada kısa süre içerisinde trend oldu. Peki, Ünal Turan kimdir, ne iş yapıyor? Ünal Turan sağlık durumu nedir?

Özellikle Instagram’da aktif olarak paylaşım yapan ve 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Ünal Turan, trafik kazası geçirdi. Nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat’ın da içerisinde bulunduğu aracın kontrolünü kaybedip kaza yapan Ünal Turan’ın sağlık durumu hayranları ve takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Ünal Turan kimdir, ne iş yapıyor?

ÜNAL TURAN’IN KAZA ANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.  Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Yorumlar

Furkan

Ehliyetine süresiz el konulmalı taksirle adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır.

ali

bu kural tanımaz tünelde bu kadar hız yapmanın yasak olduğunu bilmiyormu.bunlara çok ağır ceza verilmesi lazım
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