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Sosyal medya devi Facebook, merakla beklenen yeni özelliği duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarına sunduğu yeni özellikle insanların henüz gerçekleşmemiş bir etkinlikle ilgili düşüncelerini, arkadaşlarıyla Facebook Hikayeler üzerinden kolaylıkla paylaşmalarını sağlayan güncellemeyi duyurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:21
Sosyal medya devi Facebook, merakla beklenen yeni özelliği duyurdu

Facebook, insanların henüz gerçekleşmemiş bir etkinlikle ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla Facebook Hikayeler üzerinden kolaylıkla paylaşmalarını sağlayan bir dizi yeni özellik duyurdu.

İnsanların hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda kendileri için önemli olan etkinlikler etrafında bir araya gelmek ve bağlantı kurmak istediğini dile getiren Facebook, sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılara etkinlikleri Hikayeler üzerinden paylaşarak arkadaşlarıyla plan yapabilme olanağı sunuyor.

Facebook Hikayeler için etkinlik paylaşma özelliği

Peki, yeni güncellemeyle beraber Hikayeler bölümü hangi özelliklere kavuşuyor?

Hikayende Paylaş: Ziyaret ettiğiniz bir etkinliğin sayfasını hikayenizde paylaşarak o etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz.

Tıklanabilir çıkartmalar: Hikayenize ekleyeceğiniz bu çıkartmalar, etkinliğin detaylarını göstererek arkadaşlarınızın direkt olarak hikayenize İlgileniyorum ya da Gidiyorum şeklinde cevap vermelerine ve çıkartmaya tıklayarak etkinlik sayfasını ziyaret etmelerine olanak tanır.

Etkinliğe katılacak arkadaşlar listesi: Etkinliğe katılacağını söyleyen tüm arkadaşlarınızın bir listesine ulaşarak o kişilerle kolaylıkla grup sohbeti başlatabilirsiniz.

Hikayeler özelliğini daha da ilgi çekici hale getirmek isteyen Facebook, Dünya Kadınlar Günü için Facebook Kamera özelliğinde kullanılabilecek yeni çıkartmalar ve çerçeveler de sunacak.

Nasıl kullanılır?

– İlgi duyduğunuz bir etkinliğin sayfasına gidin.

– Etkinlik günü ve saatinin altındaki “Paylaş” butonuna tıklayın.

– “Hikayende Paylaş” butonuna tıklayın.

– Hikayenize bakın. Etkinliğe katılmayı düşünen arkadaşlarınız “İlgileniyorum” seçeneğine tıklayabilirler.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:21
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