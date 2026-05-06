Sosyal medya devi çocuklar için harekete geçti! Yaş doğrulamasında yeni sistem

Meta, sosyal medya platformlarında genç kullanıcıları korumaya yönelik yeni bir güvenlik uygulamasını hayata geçirdi. Şirket, Instagram ve Facebook’ta kullanılacak yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemiyle, kullanıcıların gerçek yaşına daha yakın bir tespit yapılmasını hedefliyor.

Yeni sistem, yalnızca kullanıcıların hesap açarken verdiği yaş bilgisine dayanmayacak. Platformda paylaşılan fotoğraf ve videoların genel yapısı ile kullanıcı davranışları analiz edilerek yaş grubuna dair daha güçlü bir değerlendirme yapılacak.

PAYLAŞIMLAR VE DAVRANIŞLAR DİKKATE ALINACAK

Meta’nın devreye aldığı teknoloji, platform içindeki hareketleri inceleyerek yaş tahmini oluşturmaya çalışacak. Bu kapsamda paylaşılan içerikler, kullanım alışkanlıkları ve etkileşim biçimleri sistem tarafından değerlendirilecek.

Şirket, bu uygulamanın yüz tanıma sistemi olmadığını özellikle vurgularken, amaçlarının kimlik tespiti değil, kullanıcıların yaş aralığını daha doğru belirlemek olduğunu belirtiyor. Böylece yaşını olduğundan büyük gösteren hesapların daha kolay tespit edilmesi planlanıyor.

GENÇ KULLANICILAR İÇİN DAHA KORUMALI HESAPLAR

Şüpheli görülen durumlarda sistem, kullanıcıyı otomatik olarak daha korumalı hesap kategorisine alabilecek. Bu durumda daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlama ve hassas içerik filtreleri gibi önlemler devreye girecek.

Ayrıca gece saatlerinde bildirimlerin azaltılması gibi uygulamalarla genç kullanıcıların platform deneyiminin daha kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylece çocuklar ve ergenler için daha güvenli bir dijital alan oluşturulması hedefleniyor.

YANLIŞ YAŞ BEYANI YAPAN HESAPLAR MERCEK ALTINDA

Meta, yaşını doğru bildirmediği düşünülen kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini açıkladı. Belirli yaş sınırının altında olduğu anlaşılan hesapların ise tamamen kaldırılabileceği ifade ediliyor.

Bu yaklaşımın özellikle 13 yaş altı kullanıcıların platformlara erişimini engellemeye dönük daha sıkı bir denetim modeli oluşturduğu görülüyor.

DÜZENLEYİCİ BASKILAR SONRASI GELDİ

Şirketin bu yeni hamlesi, son yıllarda Avrupa ve ABD’de çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik baskının artmasının ardından geldi. Teknoloji şirketlerine yöneltilen eleştiriler ve yasal düzenleme hazırlıkları, platformları daha güçlü güvenlik adımları atmaya zorluyor.

Meta da bu sistemle birlikte, genç kullanıcı güvenliğini daha görünür ve daha sistemli bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

İLK OLARAK INSTAGRAM VE FACEBOOK’TA UYGULANACAK

Yeni yaş doğrulama sistemi ilk etapta Instagram’da belirli bölgelerde devreye alınacak. Aynı zamanda bu uygulamanın Facebook’a da taşınmasıyla birlikte Meta, iki büyük platformunda da benzer güvenlik standardı kurmaya hazırlanıyor.

Şirketin attığı bu adım, sosyal medya dünyasında yaş doğrulama ve çocuk güvenliği tartışmalarının önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğini gösteriyor.