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Gündem

Sosyal medya çok büyük tuzak… Dikkat, bu linklere tıklayan yandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:15:00 -
Sosyal medya çok büyük tuzak… Dikkat, bu linklere tıklayan yandı!

Dolandırıcılar bu kez vatandaşları sosyal medyadan, “Tıkla ve devletten 15 bin lira destek al” yalanıyla sahte linklere yönlendiriyor.

 yeniakit.com.tr 

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündemi işgal ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak sahte internet siteleri üzerinden paraları cebe indiriyor.

Son olarak, yalan isimlerle açılan sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan linklerle vatandaşların hedef alındığı belirlendi.

Aile bakanlığının tüm hanelere şartsız koşulsuz 15 bin lira destek verdiği yalanıyla insanları ağına düşüren söz konusu hesap, paylaştığı sahte linke tıklatarak vatandaşların bilgilerini ve paralarını çalmaya çalıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu hesaplara inanılmaması büyük önem taşırken, vatandaşların ziyaret edecekleri bağlantılara tıklamadan önce linki doğru okuması gerekiyor. Ayrıca devlet yardımları için sadece onaylı devlet hesaplarının takip edilmesi gereklilik arz ediyor.

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