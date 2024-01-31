Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?
Sosyal medyada servis edilen bir video, X kullanıcılarını ikiye böldü.
Videonun 1993 yılında İstanbul Dolmabahçe'de çekildiği belirtiliyor. Görüntüde trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığı anlar yer alıyor.
Kontrole giren ikinci araçtaki kişi Abdullah Çatlı'ya benzerliğiyle gündem oldu.
Sosyal medya alkolmetreye üfleyen kişinin Abdullah Çatlı olup olmadığını tartışıyor.
Sosyal Medya
Sosyal medyada kan donduran ilan! 'Satılık çocuk' yazıp görüntüsünü paylaştılar
ÖNE ÇIKAN VİDEO