  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?
Sosyal Medya

Sosyal medya bunu tartışıyor! Araçtaki kişi Abdullah Çatlı mı değil mi?

Yeniakit Publisher
2024-01-31 01:55:00 -

Sosyal medyada servis edilen bir video, X kullanıcılarını ikiye böldü.

Videonun 1993 yılında İstanbul Dolmabahçe'de çekildiği belirtiliyor. Görüntüde trafik polislerinin alkol kontrolü yaptığı anlar yer alıyor.

Kontrole giren ikinci araçtaki kişi Abdullah Çatlı'ya benzerliğiyle gündem oldu.

Sosyal medya alkolmetreye üfleyen kişinin Abdullah Çatlı olup olmadığını tartışıyor.

Sosyal medyada kan donduran ilan! 'Satılık çocuk' yazıp görüntüsünü paylaştılar
Sosyal medyada kan donduran ilan! 'Satılık çocuk' yazıp görüntüsünü paylaştılar

Sosyal Medya

Sosyal medyada kan donduran ilan! 'Satılık çocuk' yazıp görüntüsünü paylaştılar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyadan paylaştı cezadan kaçamadı
Sosyal medyadan paylaştı cezadan kaçamadı

Yaşam

Sosyal medyadan paylaştı cezadan kaçamadı

Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu
Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu

Sosyal Medya

Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı
Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

Aktüel

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı
İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Sosyal Medya

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu
Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Sosyal Medya

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23