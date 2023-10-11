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Sosyal Medya Sosyal medya bunu konuşuyor! İmamoğlu’nun satın aldığı gazeteciler isimli liste paylaşıldı
Sosyal Medya

Sosyal medya bunu konuşuyor! İmamoğlu’nun satın aldığı gazeteciler isimli liste paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:14:00 - 2023-10-11 09:18:06
Sosyal medya bunu konuşuyor! İmamoğlu’nun satın aldığı gazeteciler isimli liste paylaşıldı

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinde İstanbul Takipte isimli bir sayfa CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘satın aldığı gazeteciler’ isimli liste yayınladı.

Ekrem İmamoğlu’nun satın aldığı sözde gazeteciler tam liste adıyla yayınladığı paylaşımda kamuoyunun tanıdığı onlarca gazeteci bulunuyor. 

Birçok gazeteci listeyi gördükten sonra sayfanın sahibine dava açacağını belirtti. 

İşte o liste…

  • İsmail Saymaz
  • Nevşin Mengü
  • Murat Ağırel
  • Kürşad Oğuz
  • Şaban Sevinç
  • Fatih Altaylı
  • Uğur Dündar
  • Nevzat Çiçek
  • Altan Sancar
  • Fatih Portakal
  • Özlem Gürses
  • Akif Beki
  • Yavuz Oğhan
  • Soner Yalçın
  • Bahar Feyzan

İlgili sayfa paylaştığı listenin yanında, “Son zamanlarda bu listede ismi geçenlerin bir kısmına YouTube'da kanal açtırıldı. Oradan İmamoğlu'nun silahşörlüğünü yapıyorlar. Yerel seçimlerde bu isimlere dikkat edin. İmamoğlu güzellemelerine şimdiden başladılar. Unuttukları şey ise Güneş balçıkla sıvanmaz! Rezilliklerini 5 yılda tüm İstanbullular gördü. Bu sefer yemezler!” ifadelerini kullandı.


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