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Gündem Sosyal medya bu komediyi konuşuyor! Tanju Özcan fena trollendi: Sahte haberi gerçek sanıp papaya küfürler savurdu
Gündem

Sosyal medya bu komediyi konuşuyor! Tanju Özcan fena trollendi: Sahte haberi gerçek sanıp papaya küfürler savurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 22:47:00 - 2023-05-27 22:52:24
Sosyal medya bu komediyi konuşuyor! Tanju Özcan fena trollendi: Sahte haberi gerçek sanıp papaya küfürler savurdu

Sosyal medyada yapılan bir haberi gerçek sanan ırkçı Tanju Özcan, papaya küfürler savurdu. Özcan'ın paylaşımı dalga konusu oldu.

Mültecilere yönelik ırkçı söylemleriyle tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Papa Francis'in göçmenler hakkında Ümit Özdağ'a tepki gösterdiğini yazan bir sahte haberin gerçek olduğunu sanarak papaya ağza alınmayacak küfürler sar etti.

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, papa hakkında oldukça sert bir dil kullanarak, "Ulan Papa, haddini bil! Türkiye niye sığınmacıların evi oluyor? Sen mi karar veriyorsun buna? Açacağız kapıları, göndereceğiz hepsini Hristiyan Avrupa'ya. Bunlar zaten Türkiye'de camiye falan da gitmiyor, belki sizin orada kiliseye alıştırırsınız." dedi.

Papaya küfürler savurdu

Küfrü kendisine şiar edinen Özcan, "Bizim Türkçe'mizde iki güzel söz vardır. Dini siyasete alet etmek İslamiyet anlayışında günahtır. Bana faydası olmayan kilisenin papazını... Al Vatikan'a istediğin kadarını besle!" ifadelerini kullandı.

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