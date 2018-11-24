Sosyal medya bu kediyi konuşuyor! İzlenme rekorları kırdı
Çin'in Liaoning bölgesinde donan bir gölde bulunan balığı, buzun içinden çıkarmaya çalışan kedinin videosu, sosyal medyada rekor kırdı.24 Kasım 2018 Cumartesi 17:48
Donan gölde buzun içindeki balığı bir türlü buzun içinden çıkaramayan kedinin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Sputnik'in haberine göre, Twitter'dan yayınlanan videoda kedinin donan göldeki balığı çıkarmak için çabalaması ancak bir türlü balığı çıkaramaması görülüyor. Çin'in Liaoning bölgesinde çekildiği iddia edilen video, birkaç gün içinde bir milyonu aşkın kişi tarafından izlenirken, 50 binden fazla da beğeni aldı.
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