THY- Noukşot
0553 313 94 23

Sosyal medya bu kediyi konuşuyor! İzlenme rekorları kırdı

Çin'in Liaoning bölgesinde donan bir gölde bulunan balığı, buzun içinden çıkarmaya çalışan kedinin videosu, sosyal medyada rekor kırdı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:48

Donan gölde buzun içindeki balığı bir türlü buzun içinden çıkaramayan kedinin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sputnik'in haberine göre, Twitter'dan yayınlanan videoda kedinin donan göldeki balığı çıkarmak için çabalaması ancak bir türlü balığı çıkaramaması görülüyor. Çin'in Liaoning bölgesinde çekildiği iddia edilen video, birkaç gün içinde bir milyonu aşkın kişi tarafından izlenirken, 50 binden fazla da beğeni aldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:48
  1. Çin
  2. Buz tutan göl
  3. balık avlamaya çalışan kedi
  4. donan gölde komik olay
  5. sevimli kedi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    3. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    4. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    5. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    6. Vücut neden ödem tutuyor?
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    11. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    14. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    17. AK Parti belediye başkan adayları son..
    18. Seyir halindeki araçta dans eden..
    19. Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke..
    20. Real Madrid, Eibar'a fena dağıldı
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!