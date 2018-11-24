Sosyal medya bu kediyi konuşuyor! İzlenme rekorları kırdı

Donan gölde buzun içindeki balığı bir türlü buzun içinden çıkaramayan kedinin görüntüleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Sputnik'in haberine göre, Twitter'dan yayınlanan videoda kedinin donan göldeki balığı çıkarmak için çabalaması ancak bir türlü balığı çıkaramaması görülüyor. Çin'in Liaoning bölgesinde çekildiği iddia edilen video, birkaç gün içinde bir milyonu aşkın kişi tarafından izlenirken, 50 binden fazla da beğeni aldı.