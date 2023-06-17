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Spor Sosyal medya ayağa kalktı! Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Galatasaray'a hakaret etti
Spor

Sosyal medya ayağa kalktı! Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Galatasaray'a hakaret etti

Yeniakit Publisher
2023-06-17 16:30:00 -

Fenerbahçe eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray'a hakaret etti. Sipahioğlu'nun sözlerine, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Kulübü'ne hakaret etti.

Metin Sipahioğlu'nun sözlerine, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon o malum zihniyetin, karşımızdaki o malum yapılanmanın yalanlarıyla, algılarıyla, şantajlarıyla, tehditleriyle nasıl saha dışında haysiyetsizlikler tırnak içinde değil tırnak dışında söylüyorum, 'Şerefsizlikler yaptıkları ortadadır'"

Sipahioğlu'nun bu sözlerini tüm salon alkışladı.
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