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Aktüel "Sosyal market" İzmir'deki depremzedelerin hizmetinde
Aktüel

"Sosyal market" İzmir'deki depremzedelerin hizmetinde

İzmir'deki depremden zarar görenler, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem: - "Hem giyim hem de hijyen üzerine iki çadırımız kurulu. Türkiye'den gelen bütün yardımları depoladığımız devasa bir yerimiz var. Raflar boşaldıkça hemen takviye ediliyor. Bunlar, tamamen Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:22:24 -
"Sosyal market" İzmir'deki depremzedelerin hizmetinde

İZMİR (AA) - SERGEN SEZGİN - BURAK AKAY - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım malzemeleri, "sosyal market" aracılığıyla afetzedelere dağıtılıyor.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde evleri ağır hasar gören ya da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremeyenler için Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

Kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların da katkılarıyla gönderilen malzemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde, çadırların bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AA muhabirine, Bakanlık olarak yardımları organize etme ve psikososyal destek verme görevini üstlendiklerini, ekiplerin ilk günden bu yana sahada görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

Sosyal yardımların yerine ulaşması için iyi bir sistem kurulduğuna işaret eden Ertem, sistemi kurmalarında Elazığ ve Van depremlerindeki tecrübelerin de etkili olduğunu dile getirdi.

Dağıtımda pandeminin de dikkate alındığını anlatan Ertem, şöyle konuştu:

"Çadır kentlerindeki vatandaşlarımızın kayıtları sisteme girmiş durumda. Onların telefonlarına mesaj gönderiliyor, ihtiyaçlarını karşılamaları için randevu saati veriliyor. Her seferinde 5 aileyi buraya çağırıyoruz. İçeride bir birikme ve yığılma olmasın diye bunu yapıyoruz. Aksi takdirde pandeminin olumsuz şartları tesir eder. Onu bertaraf etmek istiyoruz. İçeride bir puanlama sistemi var. Herkesin de bir puanı var. Bu puanı dolduracak şekilde ürünler buradan alınıyor."

- "Bunlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar"

Sosyal market için iki çadır kurduklarını belirten Ertem, "Hem giyim hem de hijyen üzerine iki çadırımız var. Türkiye'den gelen bütün yardımları depoladığımız devasa bir yerimiz var. Raflar boşaldıkça hemen takviye ediliyor. Bunlar, tamamen Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlar." ifadelerini kullandı.

Ertem, İzmir'deki depremin ardından yardıma koşan tüm vatandaşlara ve kurumlara teşekkür etti.



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