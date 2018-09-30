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Sosyal kooperatifçilik geliyor

Türkiye’de uzun zamandır uygulanan kooperatifçilik modeli değişiyor. Ticaret Bakanı Pekcan, yeni modelle dezavantajlı grupların istihdamında, kadınların iş gücüne katılımını arttırmada sosyal kooperatiflerden yararlanılacağını ifade etti.

30 Eylül 2018 Pazar 10:36
Sosyal kooperatifçilik geliyor

 Ekonomi servisi  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ‘Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi’ni geliştirdiklerini dile getirdi.

Ülkemizde engellilere, hastalara, yaşlılara hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarının bulunduğuna dikkat çeken Pekcan, “Dezavantajlı grupların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerindeki bölgesel farklılıklar, kadınların işgücüne katılımının düşük olması gibi sorunların çözümünde sosyal kooperatifler büyük rol oynayacak” dedi.

Mevzuatla ilgili çalışmalar başladı

Pekcan, kooperatiflere ilişkin yeni mevzuat çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ülkemizde, uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel yeni bir sosyal kooperatifçilik modeli oluşturuyoruz. Kooperatif mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatlarda gerekli görülen değişiklikleri içerecek bir mevzuat taslağı hazırlayacağız. Uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların çalışma hayatına entegrasyonunda, kadınların işgücünü katılımını artırmada sosyal kooperatifler yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Bakım hizmetleri ve eğitim sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerin sosyal kooperatifler aracılığıyla kullanıcılar ve gönüllüler tarafından sunulması sağlanacak.”

İşçi kooperatifi oluşturuluyor

İşsizlik oranının yüksek olduğu illerde ve özelleştirilen kamu kurumlarında işçi kooperatifi modelini teşvik edeceklerinin altını çizen Pekcan, “Kadınların iş piyasasına erişiminde en önemli engellerden olan ve genellikle kadınların omzuna yüklenen hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakım hizmetlerinin sunulması konusunda yaratılacak imkânlar, sadece kadınların iş piyasasına girişini kolaylaştırmayacak, aynı zamanda daha fazla ve yeni iş olanaklarının da yaratılmasına imkan tanıyacak” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu proje kapsamında, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri planladıklarını belirten Bakan Pekcan, ‘Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni’ ile 11 ilde tanıtım faaliyetleri düzenleneceğine işaret etti. Bu doğrultuda TCDD Taşımacılık AŞ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını aktaran Pekcan, Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni’nin ilk olarak 1 Ekim’de Ankara’dan hareket edeceği bilgisini paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:36
  1. Ankara
  2. İşçi kooperatifi
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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