Sosyal konutlar hızla yapılıyor denetimler sıklaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Pütürge ilçesinde depremzedeler için Taşbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Örnek duruş sergiledik

Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye genelinde normalleşme sürecinin başlatıldığını söyledi. Kendilerinin de normalleşme süreciyle saha ziyaretlerine yeniden başladıklarını anlatan Kurum, pandemi sürecinde ülke olarak çok büyük bir sınav vererek tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Kurum, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi şehircilik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefler doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla çalıştıklarını hatırlattı.

Bakan Kurum, 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice merkezli yaşanan depremle ilgili yapılan çalışmalara da değinerek tüm dünyaya örnek olacak şekilde deprem esnasında ve sonrasında kentsel dönüşüm ve afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Malatya’ya 678 konut

Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Malatya’mızda 678 sosyal konut projemiz var bu kapsamda, kuraları da önümüzdeki haftadan itibaren çekip vatandaşlarımıza sosyal konutlarını teslim ediyor olacağız” diye konuştu.