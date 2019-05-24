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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmen yardımcısı alım başvuruları SGK alımları 2019

SGK memur alımları 2019, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışman isteyenler SGK personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bu merak SGK tarafından yapılan iş ilanı ile giderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sözlü sınavla denetmen yardımcısı alınacağı açıklandı. SGK-SSK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular ne zaman yapılacak sorusuna cevap olarak, SGK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuruları 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 09:03
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmen yardımcısı alım başvuruları SGK alımları 2019

SGK memur alımları 2019, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışman isteyenler SGK personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bu merak SGK tarafından yapılan iş ilanı ile giderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sözlü sınavla denetmen yardımcısı alınacağı açıklandı. SGK-SSK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular ne zaman yapılacak sorusuna cevap olarak, SGK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuruları 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

SGK alımları 2019. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sözlü sınavla denetmen yardımcısı alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvurular, 10-17 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Atama yapılacak 350 kadroya en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık veya sigortacılık bölümlerinden, 50 kadroya ise matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar başvurabilecek.

SGK denetmen yardımcısı alımı 2019 sözlü sınavı ne zamanı?

Belirtilen şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, söz konusu kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler, 20 Haziran'da SGK'nın "www.sgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. SGK Sözlü sınav ise 8-26 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 09:03
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