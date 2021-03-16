Sosyal Ekonomik Destek nedir ve başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına göre birçok yardım yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri de SED yani Sosyal Ekonomik Destek yardımıdır. SED yardımı, yoksul ailelere çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve maddi olarak zor durumda olanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen destek yardımıdır. SED yardımına nasıl başvuru yapacağınızı merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Sosyal Ekonomik Destek başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilirsiniz. Ayrıca İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen giderek, dilekçeyle de başvuru yapabilirsiniz.

1-Dilekçe,

2-Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,

3-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

4- İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Sosyal Ekonomik Destek başvuru şartları nelerdir?

1-Haklarında hizmet önlemi kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri halde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

2-Maddi yoksunluk sebebiyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma gelecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

3-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları sebebiyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

4-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.