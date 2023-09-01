Sosyal Anksiyete hayatımızı etkiliyor

Sosyal anksiyete, bireyin günlük yaşamını çeşitli şekillerde etkiliyor. Bu süreç kişiden kişiye farklılık gösterse de genel olarak sosyal anksiyete yaşayan kişiler yoğun ve sürekli şekilde endişe, korku veya rahatsızlık durumu ile karşı karşıya kalabiliyor. Sosyal anksiyetenin nedenlerinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu belirten Bloom Psikoloji’den Uzman Psikolog Gökhan Ergür, sosyal anksiyetenin oluşumuna neden olan bazı ana faktörleri şu şekilde sıralıyor: Genetik yatkınlık, beyin kimyası ve yapısı, çocukluk deneyimleri, bilişsel faktörler, sosyal beceriler ve öğrenilmiş davranışlar, baskı ve beklentiler, kişilik faktörleri ve stresli yaşam olayları.

“Sosyal izolasyona yol açıyor”

Topluluk önünde konuşma yapmanın, yabancı insanlarla tanışmada sorun yaşamanın anksiyetenin en belirgin olduğu anlar olduğunu belirten Uzman Psikolog Gökhan Ergür, yalnızca kalabalık bir ortamda bulunmanın, parti veya topluluk etkinliklerine katılmanın bile sosyal anksiyeteyi tetikleyebileceğini söylüyor. Ergür şöyle devam ediyor: “Sosyal anksiyetesi olan kişiler bu gibi durumlarda başkalarının kendilerini nasıl değerlendireceğinden ve eleştireceğinden endişe edebilirler. Bu durum hata yapma veya utanç verici bir duruma düşme korkusuna neden olacağından sosyal anksiyeteyi tetikler. Aynı zamanda sosyal anksiyete, fiziksel belirtilere de neden olabilir. Bu belirtileri terleme, titreme, mide rahatsızlığı, kalp atışında hızlanma gibi belirtilerle açıklayabiliriz.”

Sosyal anksiyetesi olan kişilerin, sosyal etkileşimlerden kaçınma eğiliminde olabileceğini ve bunun da zamanla topluluk içindeki etkileşimlerini azaltarak sosyal izolasyona yol açabileceğini belirten Ergür, sosyal anksiyetenin genel yaşam kalitesini düşürebileceğini ve keyif alınan aktivitelerden kaçınma veya zevk alamama gibi durumların sıkça yaşandığının altını çizdi.

Sosyal Anksiyete Tedavi Edilebilir mi?

Hayatın her alanına etki eden sosyal anksiyetenin tedavi edilebilir olup olmadığı ise merak konusu. Uzman Psikolog Gökhan Ergür, sosyal anksiyetenin tedavi edilebilir bir psikolojik durum olduğunu ve tedavi ile desteklendiğinde anlamlı bir rahatlama sağlanabileceğini belirtiyor. Ergür şöyle devam etti: “Sosyal anksiyete ile başa çıkmak için öncelikle bir psikolog veya psikiyatri uzmanı ile görüşmek önemlidir. Uzmanlar, durumunuzu değerlendirecek ve size uygun tedavi planını oluşturacaklardır. Aynı zamanda sosyal anksiyete hakkında bilgi edinmek, semptomlarınızı anlamınıza ve başa çıkma stratejileri geliştirmenize yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uyku, genel ruh halinizi ve anksiyete seviyenizi olumlu etkileyebilir. Kendi ihtiyaçlarınıza uygun olan yöntemleri bulmak ve bir uzmanın rehberliği altında ilerlemek en önemli adımlardan biri olacaktır.”