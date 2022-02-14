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Kadın - Aile Soslu çıtır patlıcan tarifi nasıl yapılır? Çıtıt çıtır patlıcan kızartması
Kadın - Aile

Soslu çıtır patlıcan tarifi nasıl yapılır? Çıtıt çıtır patlıcan kızartması

Soslu çıtır patlıcan tarifi harika lezzetli ile damakları şenlendiriyor. Peki, soslu çıtır patlıcan yapılışı nasıl? İşte kolay ve pratik tarifi…

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:21:00 - 2022-02-14 13:22:20
Soslu çıtır patlıcan tarifi nasıl yapılır? Çıtıt çıtır patlıcan kızartması

Soslu çıtır patlıcan tarifi

Soslu çıtır patlıcan malzemeleri neler?

Kızartmak İçin;

  • 2 adet patlıcan
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Patlıcanı Bulamak İçin;

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu

Üzerindeki Sos İçin;

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı domates rendesi
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kekik

Soslu çıtır patlıcan yapılışı nasıl?

Patlıcanları 1 cm eninde ince uzun kesiyoruz. Önce galeta unu sonra yumurta sonra tekrar galeta unu yapıp kızgın yağda kızartıyoruz. Üzerine yoğurt sarımsak dökmeden önce domates sosunu hazırlıyoruz. Domates sosu için tereyağında domates rendesini kaynatıyoruz. Domates pişince üzerine sos için belirtilen diğer malzemeleri de ekliyoruz ve 1-2 tur çevirip kapatıyoruz. Önce sarımsaklı yoğurdu döküp sonra yoğurt sosunun üzerine domates sosu da döküyoruz.

Afiyet olsun

 

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