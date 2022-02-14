Soslu çıtır patlıcan tarifi nasıl yapılır? Çıtıt çıtır patlıcan kızartması
Soslu çıtır patlıcan tarifi harika lezzetli ile damakları şenlendiriyor. Peki, soslu çıtır patlıcan yapılışı nasıl? İşte kolay ve pratik tarifi…
Soslu çıtır patlıcan tarifi
Soslu çıtır patlıcan malzemeleri neler?
Kızartmak İçin;
- 2 adet patlıcan
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Patlıcanı Bulamak İçin;
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı galeta unu
Üzerindeki Sos İçin;
- 4 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı domates rendesi
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kekik
Soslu çıtır patlıcan yapılışı nasıl?
Patlıcanları 1 cm eninde ince uzun kesiyoruz. Önce galeta unu sonra yumurta sonra tekrar galeta unu yapıp kızgın yağda kızartıyoruz. Üzerine yoğurt sarımsak dökmeden önce domates sosunu hazırlıyoruz. Domates sosu için tereyağında domates rendesini kaynatıyoruz. Domates pişince üzerine sos için belirtilen diğer malzemeleri de ekliyoruz ve 1-2 tur çevirip kapatıyoruz. Önce sarımsaklı yoğurdu döküp sonra yoğurt sosunun üzerine domates sosu da döküyoruz.
Afiyet olsun