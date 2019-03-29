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Soruşturmanın ilk sonuçları ortaya çıktı! İşte felaketin sebebi...

Etiyopya'ın başkenti Addis Ababa'dan, Kenya'nın  başkenti Nairobi'ye gitmek için 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşen  Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili  yürütülen soruşturmanın ilk sonuçları, uçuş kontrol yazılımındaki pilot  kontrolünü devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği şüphesini yeniden gündeme getirdi.

29 Mart 2019 Cuma 23:38
Soruşturmanın ilk sonuçları ortaya çıktı! İşte felaketin sebebi...

"Wall Street Journal" gazetesinin haberine göre, 157 kişinin ölümüyle  sonuçlanan uçak kazasını araştıran müfettişler, uçağın karakutusundan edinilen  ilk bilgilere göre, kazaya uçağın havada irtifa kaybetmesini önlemek için  geliştirilen ve pilot kontrolünü devre dışı bırakan "Manevra Karakteristikleri  Takviye Sisteminin" (MCAS) otomatik olarak aktif hale gelmesinin sebep olduğu  yönünde sonuca vardı.

Bu sonucun, Boeing 737 Max 8 tipi uçakların Etiyopya'da ve  Endonezya'da yaptığı kazalara, motorunun hız kaybedip durmasını engellemek üzere  tasarlanan MCAS'nin yanlış çalışmasının sebep olduğu yönündeki şüpheleri  güçlendirdiği aktarıldı.

Müfettişlerin, vardığı bu sonucu, ABD Federal Havacılık Kurumunun  (FAA) üst düzey yetkililerine brifingle ilettiği kaydedildi.

Gazeteye açıklama yapan kaynaklar, karakutu kayıtlarından elde edilen  ön bulguların gözden geçirilmesinin gerekebileceğine dikkati çekti.

ABD'li uzmanların, son birkaç gündür, müfettişlerin aktardığı  ayrıntıları incelediği ve Etiyopyalı yetkililerden birkaç gün içinde bir ön rapor  beklediği belirtildi.

Uzmanlar, her iki kazanın da MCAS'nin yanlış çalışmasından  kaynaklandığını tahmin ediyor.

Boeing 737 Max 8 tipi uçak krizi

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10  Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan  kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing  737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal  Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.  189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe  geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi  kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu  modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme  getirmişti.

Kazaların, 737 Max 8'lerin uçuş kontrol yazılımındaki pilot kontrolünü  devre dışı bırakan bir sistemden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de  duruluyor. Uçak gövdesindeki sensörlerden gelen hatalı sinyallerin uçakların  düşmesine sebep olduğu düşünülüyor.

737 Max'lere ambargo?

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya,  İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing  737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava  sahalarını uçuşlara kapatmıştı.?

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları  seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika,  Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz  konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.?

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737  Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının  durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması, bu hafta, 737 Max tipi uçakların  Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için bir güncelleme  duyurmuştu.

Firma, 737 Max tipi uçakların Hücum Açısı (AOA) sensörlerinin,  uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına  yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir  güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:38
  1. Boeing 737 Max 8
  2. Etiyopya Hava Yolları
  3. MCAS
  4. Manevra KarakteristikleriTakviye Sistemi
  5. ABD Federal Havacılık Kurumu
  6. Lion Hava Yolları

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