Sorun tek taraflı değil: Barınaklar yetersiz ve kötü durumda

Sahipleri tarafından sokağa terkedilen ya da kısırlaştırmanın yeterli olmamasıyla kontrolsüzce çoğalan sokak köpeklerinin oluşturduğu tehdit gittikçe artıyor.

Sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları vatandaşların ağır yaralanmaları ya da ölümleriyle Türkiye’de gündemden düşmüyor.

Başıboş köpeklerin oluşturduğu tehdit artarak devam ediyor.

Neredeyse her gün pek çok kişi, sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa bunu nasıl çözdüyse biz de çözeceğiz" açıklamasıyla ilgili konuşan Veteriner Nuri Tolga Kelleci, barınakların daha da arttırılması gerektiğini söyledi.

"Başıboş köpek sorunu maalesef ki devam ediyor"

İLKHA'ya konuşan Kelleci, "Başıboş köpek sorunu maalesef ki devam ediyor. Özellikle Şanlıurfa'da bu sayı daha da arttı. Geçtiğimiz zamanlarda bir kuduz vakamız da olmuştu. Bu durumda sokak hayvanlarının şehirlerde çok fazla artması, özellikle barınakların kapasitesinin yetersiz kalması gibi bunların hepsi büyük bir problem. Sokak hayvanları konusunda belediye çalışmıyor mu, çalışıyor. Bize de vakalar geliyor, alıp barınaklara götürüyoruz. Barınakların da belli bir kapasitesi olduğu için kapasite de dolduğu zaman eğer sağlık durumu da iyiyse mecburen tekrardan sokağa salınıyor. Nasıl bir çözüm olacak çok bilmiyoruz ama düşüncemiz barınakların biraz daha genişletilmesi, iyileştirilmesi, yeterli personel alımının yapılması ve personelin hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi, hayvan severlerin bu işlerde çalışması en büyük isteklerimizden bir tanesidir." dedi.

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"Saldırı sırasında ani kaçışlardan sakınmak gerekir"

Sokak hayvanlarının saldırılarına karşı ne yapılması gerektiğini anlatan Kelleci, "Hayvan saldırılarında genelde köpekler şöyle saldırıyorlar; bölgeleri benimsedikleri, sahiplendikleri için o bölgeye giren farklı bir canlı gördüklerinde bunu tehdit olarak algılıyorlar. Sanki onların yemeğine, mamasına veya ortamlarını bozacakmış gibi bir tepki verdikleri için saldırıya geçiyorlar. Bu durumda ne yapmak gerekir, gördüğümüz köpek gruplarına yaklaşmamak gerekir. Farklı yolları tercih etmek gerekir. Saldırı sırasında da ani kaçışlardan kaçmak gerekir yani, bir anda dönüp kaçmamak gerekir. Özellikle göz göze gelmemek gerekir. Köpekle göz temasından kaçmak gerekir." diye konuştu.

"Avrupa Birliğine göre çok fazla sokak hayvanımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak köpekleri açıklamasıyla ilgili konuşan Kelleci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak köpekleriyle ilgili bu işi Avrupa'da nasıl çözüldüyse burada da çözülebileceğini söylüyor. Tabi ki bu onların elindeki verilerle alakalı bir durum. Bu sokak hayvanları kısırlaştırılıp tekrar sokağa salınmasıyla çözülemeyecek durumda mı, bu konuda çok vakıf olmadığımız için tamamen belediyelere bıraktığımız bir iş. Umarım düşündükleri gibi yapıp çözüme ulaştırabilirler. Bizim şu anda tahminimiz sokak hayvanlarının inanılmaz düzeyde fazla olması. Avrupa Birliğine göre çok fazla sokak hayvanımız var. Üreme de inanılmaz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kelleci son olarak şunları söyledi:

"Kısırlaştırma için de yeterli ekipman ve ekip bulundurulmalı. Yeterli personel alımının yapılıp bu konuya ciddi özen gösterilmesi gerekiyor. Hayvan sevgisi yüksek insanların barınaklara alınması gerekir. Barınakların daha da genişletilmesi gerekir. Hazine arazileri barınağa çevrilebilir. Yeteri kadar personel alınabilir. En büyük çözümün bu olduğunu düşünüyoruz. Bu yapılmadığı takdirde de sokak hayvanlarının önünü alamıyoruz." (İLKHA)