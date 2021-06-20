Sorumluluk sınavları ne zaman başlayacak? 2021 sorumluluk sınavına kimler katılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açmasından sonra, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak. Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek. ’Telafide Ben De Varım’’ programıyla öğrencilere, 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim dönemi başlayıncaya kadar telafi ve destek eğitimleri verilecek.

Sorumluluk sınavına kimler katılacak?

MEB’in mevzuattaki açıklamasında yer alan bilgilere göre sorumluluk sınavı doğrudan sınıf geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak geçtikleri dersler için yapılan sınava sorumluluk sınavı adı veriliyor.

Sorumluluk sınavları ne zaman başlayacak?

Sorumluluk sınavına girecek öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce tespit edilerek, listeler halinde sorumluluk sınavlarının başlamasından en geç on beş gün önce ilan edilir.

Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yani bu dönem sınavlar son iki haftada yapılacak. Bu tarihler ise 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasına denk gelecek. Sınavın özel tarihi okul müdürlüklerinden öğrenilebilecek.

Sorumluluk sınav notu kaç?

Milli Eğitim Bakanlığının yani MEB'in sorumluluk sınavına kalan öğrencinin başarısız olduğu ilgili dersten en az 50 puan alınması gerektiğini belirlemiştir. Öğrencinin ilgili ders notu hesaplandığında 50 puanın üzerinde geçer not alması da gereklidir.