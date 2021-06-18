Sorumluluk sınavı ne zaman 2021? Sorumluluk sınavına girmek zorunlu mu?

Sorumluluk sınavı ne zaman 2021? MEB Lise sorumluluk sınav tarihi açıklandı! Sorumluluk sınavı nedir, kimler girer? Sorumluluk sınavına girmek zorunlu mu? İşte detaylı bilgiler...

Sorumluluk sınavı ne zaman 2021?

18 Haziran’da dijital karnelerinden notlarını öğrenen öğrenciler sorumluluk sınavı ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak. 12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

Sorumluluk sınavına kimler girecek?

Lise öğrencileri için uygulanan sorumluluk sınavlarına, lise öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girmesi gerekiyor.

Sorumluluk sınavı zorunlu mu?

Öğrencilerin sorumlu olunan dersin bir üst programında başarılı olmaları ile birlikte yalnızca alt sınıftaki dersin sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Öğrencilerin kaldıkları derslerden geçebilmeleri için sorumluluk sınavına girmeleri şarttır. Ayrıca alan değiştiren ve bu sebeple bazı derslerden sorumlu durumuna düşen öğrencilerin de sorumluluklarının kalkması için sorumluluk sınavına girmeleri zorunludur. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az geçer not almaları gerekmektedir.