Şortluya, taytlıya ayrı başörtülüye ayrı tavır! Seküler yobazlar üç maymunu oynadı

Mini şortlu veya taytlı kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları yaşam tarzına müdahale gerekçesiyle günlerce gündemde tutan sol medya, sıra dini inançları gereği başını örten kadınların darp edilmesine gelince üç maymunu oynuyor. Gayri meşru ilişki yaşadığı sevgilisi tarafından önceki gün tayt giydiği gerekçesiyle dövülen Başak Ermiş adlı sosyal medya fenomenini gazetelerine taşıyan sol medya, Nişantaşı’nda bir parkta otururken başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya’yı görmezden geldi.

Laik canavar!

Başını Cumhuriyet, Sözcü, Evrensel ve Birgün’ün çektiği mütareke medyasının, Eray Çakın adlı laik yobazın, “Sizin gibileri burada istemiyoruz” diyerek İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’yı elindeki termosla darp etmesine tek satır dahi yer vermemeleri, “tam bir ahlaksızlık” şeklinde yorumlandı.

Başörtü düşmanlığı

CHP’de yaşanan taciz tecavüzlere sessiz kalan Canan Güllü’nün başkanlığını yürüttüğü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ise, Akkaya’ya yönelik saldırının başörtüsü üzerinden yaşam tarzına müdahale olduğu gerçeğini gizleyerek erkek şiddeti olarak lanse etti. Açıklamada, şöyle denildi: “İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyeni Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı’nda bir parkta otururken Eray Çakın isimli erkek tarafından darp edildi. Çakın serbest bırakıldı. Bu tür haberlerin olmadığı bir Türkiye için mücadelemiz... Kadınların yaşam hakkına kimse müdahale edemez.”