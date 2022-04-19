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Spor Sörtloth için Gedson taktiği devrede!
Spor

Sörtloth için Gedson taktiği devrede!

Beşiktaş'ın Alexander Sörloth için planı belli oldu. Kartal, Norveçli golcüyü Gedson Fernandes'te olduğu gibi farklı bir taktikle kadroya katacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:26:00 -
Sörtloth için Gedson taktiği devrede!

Beşiktaş'ın Alexander Sörloth için planı belli oldu. Kartal, Norveçli golcüyü Gedson Fernandes'te olduğu gibi farklı bir taktikle kadroya katacak. 

Trabzonspor formasıyla 2019-20 sezonunda 49 maçta 33 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth, sonrasında Almanya ekibi Leipzig'in yolunu tutmuştu. Bundesliga ekibinde fazla varlık gösterememesi sonrasında sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü, burada da istikrarlı bir görüntü yakalayamadı.
Real Sociedad opsiyonu kullanmayacak

Sociedad formasıyla İspanya Ligi'nde çıktığı 27 maçta sadece 2 gol kaydedebilen Sörloth'un bu macerası kısa sürecek. La Liga temsilcisinin sözleşmesindeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı deneyimli futbolcu, lig bitiminde Leipzig'e dönecek. Alman kulübünün de planlamasında yer almayan Sörloth için devreye Kara Kartal girdi.

Sörloth'un maaş beklentisi 3.5 milyon Euro

Avrupa'daki etkisiz görüntüsüne rağmen Türkiye'de oldukça etkili olan 26 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestiren Kara Kartal, oyuncunun menaceriyle yaptığı temaslarda büyük aşama kaydetti. Sörloth'un, Beşiktaş forması giymek için 3.5 milyon Euro'luk maaş beklentisinin bulunduğu belirtildi. Oyuncuyu, 2 yıl önce Crystal Palace'tan 20 milyon Euro'ya kadrosuna katan Leipzig'in, Sörloth'u kiralamaya sıcak bakmaması ve sadece satmaya odaklanması sonrasında Beşiktaş Yönetimi de harekete geçti.

Gedson için 6 miyon Euro ödendi

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idareciler, deneyimli ismin bonservisi için Gedson Fernandes taktiği uygulayacak. Genç yıldızı Benfica'dan alırken kulübünü sonraki 6 milyon Euro satıştan yüzde 50 pay maddesiyle ikna eden idareciler, aynı formülü Sörloth için de deneyecek. Kartal, başarılı isim için Leipzig'e 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek.

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