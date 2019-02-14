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Soros: AB Sovyetler gibi çökecek!

ABD'li finans spekülatörü George Soros, AB'nin şimdi kurtarılmaması halinde sonunun Sovyetler Birliği gibi olacağını söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 01:20
Soros: AB Sovyetler gibi çökecek!

ABD'li finans spekülatörü George Soros, iş aleminin web sitesi MarketWatch için kaleme aldığı makalede, "Avrupa Birliği (AB) yanlısı çoğunluğa şuursuzluktan derhal uyanma" çağrısı yaptı.

Britanya'nın AB'den çıkış (Brexit) sürecini akamete uğratmaya da çalışmış olan Soros, 'AB yanlısı çoğunluk çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB'nin tarih sahnesinden silineceği' öngörüsünde bulundu.

Sovyet benzetmesi

AB'nin sonunun 1991'de çöken Sovyetler Birliği gibi olacağı' benzetmesini yapan mülti milyarder yatırımcı, şöyle yazdı:

'Nasıl sonuçlanacağını bilmek imkansız'

"Devrimci bir andan geçtiğimizi, çok geniş çaplı ihtimaller ile karşı karşıya olduğumuz için nihai sonucun son derece belirsiz olduğunu ne liderlerimiz ne de sade vatandaşlar anlar gözüküyor."

Mayısta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin kıtanın geleceği açısından belirleyici olacağı, AB karşıtı partilerin açık ara galip geleceği tahmininde bulunan Soros, Brexit'e muhalefetini tekrarladı.

Britanya'nın gelecek ay gerçekleşmesi planlanan AB üyeliğinden çıkışının, gelecek on yıllar boyunca ülkenin gidişatını belirleyen an olarak kalacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 01:20
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  6. George Soros

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  • DÜRÜST VATANDAŞDÜRÜST VATANDAŞ3 sa önce
    HABERİN BAŞLIĞI: Soros: ABD Sovyetler gibi çökecek!HABER OKUNDUĞUNDA: Britanya'nın AB'den çıkış (Brexit) sürecini akamete uğratmaya da çalışmış olan Soros, 'AB yanlısı çoğunluk çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB'nin tarih sahnesinden silineceği' öngörüsünde bulundu.YANİ HABER BAŞLIĞINDA ABD ÇÖKECEK DENİLİYOR, HABER DETAYINDA AB'NİN ÇÖKÜŞÜNDEN BAHSEDİLİYOR. HANİ BİR KAİDE VARDIR. KÖPEK İNSANI ISIRIRSA HABER OLMAZ. AMA İNSAN KÖPEĞİ ISIRIRSA ORİJİNAL BİR HABERDİR. ONUN GİBİ OLMUŞ. HABERİ ORİJİNALLEŞTİRMEK İÇİN HABER BAŞLIĞINA AB YERİNE ABD YAZILMIŞ.

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