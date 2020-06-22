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Aktüel

Sorgun Çamlığı’nda yakılan mangal yangın çıkardı

Antalya’da Sorgun çamlığında çıkan ve 200 metrekare alanın zarar gördüğü yangının piknikçilerin et pişirmek için yaktıkları mangaldan çıktığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:40:31 -
Sorgun Çamlığı’nda yakılan mangal yangın çıkardı

Antalya’da Sorgun çamlığında çıkan ve 200 metrekare alanın zarar gördüğü yangının piknikçilerin et pişirmek için yaktıkları mangaldan çıktığı belirlendi.


Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun çamlığında öğle saatlerinde çıkan orman yangını zamanında müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 1 ilk müdahale aracı ve arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 200 m2 lik koru ormanı zarar gördü.


Yangına ilk müdahaleyi yapan orman işletmesi görevlileri, geldiklerinde yangının başladığı noktada üzerinde mangal teli bulunan ateşin hala yanmakta olduğunu, çevresinde su şişesi, sebze kabukları ve kuru yemiş paketlerinin bulunduğunu dile getirdiler.

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