Sordukları adresi bilemeyen 2 kişiyi vurdular! Savcı serbest bıraktı

Konya'da, cumartesi günü saat 00.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta yürüyen Tamer Ö. (19) ve arkadaşı Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı.

Araç içinden iki gence birini soran şüpheli, daha sonra Tamer Y.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İfade veren Oktay'ı da vurdular

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri, aynı mahallede Oktay T.’nin (33) de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisi telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.

Minibüsten şüphelilere ulaştılar

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerdeki minibüse ulaştı.

Minibüsten yola çıkan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerden birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Necdet U., gözaltına alındı.

Üçü de gözaltına alındı

Polis, Necdet U.'nun, arkadaşı Hasan U. ile Kule Caddesi'nde bir kavgaya karıştığını ve kavgada bıçaklanarak yaralandığını, hastanede tedavi gören Necdet U.'nun, olaydan kısa süre sonra taburcu olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler Hasan U. ve Fatih K.'yi (25) de gözaltına aldı.

Serbest bırakıldılar

Polisteki ifadesi süren şüphelilerden Necdet U.'nun, "Bıçaklı kavgadan sonra grubu bulmaya gittik. O sırada adres sorduk, adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.