Sonunda oldu! NASA değerli asteroit kutusunu açtı!

Yakın bir zaman önce NASA’nın başarılı bir operasyonu sonucu Bennu Asteroidi’nden gelen parçalar gezegenimize ulaştı. Bu asteroit parçaları sayesinde araştırmacılar, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları yakalayacaktı. Ancak gelen asteroit kutusunu açmak hiç de kolay değildi. Nihayet bilim adamları uzun araştırmaların sonucunda Bennu Asteroiti’nden gelen bu değerli kutuyu açmayı başardı. İşte detaylar…

Artık inceleme yapılacak

Bu örnekleri yakalamak için OSIRIS-REx uzay aracı 2020 yılının ekim ayında Bennu Asteroiti’ne ulaştı. TAGSAM (Dokun ve Git Örnek Toplama Mekanizması) sayesinde asteroit üzerinden örnekler topladı. Peki bunu nasıl yaptı? Araç daha sonra sadece beş saniye boyunca Bennu’ya doğru ilerledi. Asteroitin üzerine nitrojen gazı üfledi. Bu da kayaları ve tozu kutunun içine itti.

Ardından uzay aracı gezegenimize doğru yola çıktı. Yeterince yaklaştığı zaman asteroit parçalarının olduğu kutuyu Dünya’ya bıraktı. NASA başarılı bir operasyonla Bennu Asteroiti’nden gelen bu paketi aldı. Ancak kutunun kapağını açmak hiç de kolay değildi. Bilim insanları ilk olarak kutu açılana kadar üstünde yer alan parçaları incelemeye başladılar.

NASA, kutunun kapağındaki iki tutturucuyu serbest bırakmak için aylar harcadı. Bu iş hiç de kolay bir değildi. Özverili bir çalışmanın ardından nihayet bilim insanları kutuyu açabildi. Metal kutunun içinde yaklaşık 1 santimetre genişliğe kadar koyu renkli kayaları ve farklı boyutlarda daha küçük parçacıklar yer alıyor.

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Bu örnekler paha biçilmezdir. Çünkü Bennu Asteroiti birçok asteroit gibi güneş sisteminin antik çağlarından beri korunmuş bir kapsüldür. Yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Ayrıca bilim insanları Bennu Asteroiti’nden gelen bu el değmemiş parçalar sayesinde gezegenlerin nasıl oluştuğunu çözebilecek. Bununla birlikte bu araştırma Dünya’nın suyunu nasıl elde ettiği konusunda fikir verebilir.

Kaynak: shiftdelete.net