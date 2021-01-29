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Gündem Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 02:57:00 -

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu; AK Parti şimdi şöyle heves ediyor olabilir. Şimdi 50+1'de 1 önemliyse, biz Cumhur İttifakı olarak yetmediğimiz yerlerde, Millet İttifakını zayıflatmayı tercih edebilmeli. CHP'yi, HDP ile başbaşa bırakabilmeli, ya da CHP'yi HDP'ye doğru itebilmeli, İYİ Parti'yi de oradan uzaklaştırıp kendimize yakınlaştırmalıyız diyebilir."ifadelerini kullanarak CHP, İYİ PARTİ, HDP ittifakını itiraf etmiş oldu.

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