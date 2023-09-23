Sonunda gerçeği onlar da kabul etti! "Türkiye varken bu kesinlikle imkansız" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Dağlık Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunda zafere 24 saatte ulaşan Azerbaycan dünyada gündem olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın yardım konvoyu bu sabah Hankendi'ye doğru yola çıktı, dünya Karabağ'ı izlerken uluslararası haber ajansı AFP 'yıldırım zafer'in yol açtığı atmosferi çarpıcı cümlelerle servis etti.

AFP, Azerbaycan'ın Karabağ'daki 'yıldırım zaferi'ni ilan etmesinin ardından dehşete düşmüş binlerce göstericinin Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Perşembe günü sokaklara döküldüğünü bildirdi.

Protestocuların Paşinyan hükümetini istifaya davet ettiğini kaydeden AFP, 24 saat bile dolmadan elde edilen zaferin Erivan'da yaşayanlar için şok, öfke ve endişeye yol açtığı yorumunu yaptı.

Erivan'da daima protestoların adresi olagelmiş ünlü Cumhuriyet Meydanı'na Perşembe günü 'çaresizliğin' damga vurduğunu belirten AFP'ye göre, Paşinyan'ı 'hain' ilan edenler Karabağ'da bir kez daha savaşılmasını istiyor ancak meydandaki çok sayıda insan Türkiye'nin desteğine sahip Azerbaycan'a karşı askeri bir zaferin gerçekçi olmadığını kabul ediyor.

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