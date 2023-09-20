Sonunda düğmeye basıldı! Zafer Partisi'nin ırkçılığına çanak tutan onlarca kişi gözaltında
Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın sosyal medya trollerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.
Operasyonlar kapsamında, ırkçı haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Aykırı internet sitesinin Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir Twitter hesabının editörlerinden Süha Çardaklı’nın da aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Saraçhane’de yapılan ırkçılık karşıtı miting öncesinde provokatif paylaşımlar yapan Müdafaa Hareketi hesabını yöneten 4 kişi de iki gün önce gözaltına alınmıştı.
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen zanlılar hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Operasyon Müdafaa Hareketi ile başladı!
Geçtiğimiz Cumartesi günü Saraçhane’de ÖZGÜR-DER tarafından düzenlenen ırkçılık karşıtı miting öncesi provokatif paylaşımların yapıldığı “Müdafaa Hareketi” adlı hesabı yöneten Erdi Can Yıldız, Rauf Köse, Ömer Yetimoğlu ve Emre Cuşan Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlardan Erdi Can Yıldız, 14 Mayıs seçiminde Zafer Partisi’nin Ardahan Milletvekili adayıydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO