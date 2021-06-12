  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Takım Roma'dan ayrıldı
Aşı sayısı 33 milyonu aştı
Gündem Sonunda bu da oldu! Sedef Kabaş'ın "Türk bayrağı" hazımsızlığı
Gündem

Sonunda bu da oldu! Sedef Kabaş'ın "Türk bayrağı" hazımsızlığı

CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş, Türkiye'nin gücünü ve teröristlerin acziyetini gözler önüne seren fotoğrafta Türk bayrağı kullanılmasından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:12:00 -
Sonunda bu da oldu! Sedef Kabaş'ın "Türk bayrağı" hazımsızlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, yurt dışında yaşayan firari FETÖ'Selahaddin Gülen'i Türkiye'ye getirdi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirtildikten sonra elleri kelepçeli bir şekilde Türk bayrağının önünde fotoğrafı çekildi. Türkiye'nin gücünü ve terör örgütlerine yönelik operasyonlardaki kararlılığını gösteren bu fotoğraf, ayrıca devleti karşısına alan teröristlerin acziyetini de gözler önüne serdi.

Ancak Türkiye'nin gücünü gösteren bu fotoğraf CHP yandaşı bir ismi rahatsız etti... "Yalan nasıl söylenir" dersi veren ve yaptığı haberlerinde de bu konudaki bilgilerini kullanmaktan çekinmeyen Sedef Kabaş, Türk bayrağından rahatsız oldu. Twitter hesabından paylaştığı mesajıyla hazımsızlığını gözler önüne seren Kabaş, "1 suçlu, 2 Türk bayrağı. Suçlular ile Türk bayraklarını aynı karede yan yana getitrmek kimin "dahiyane" fikri?" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu talan egitmeni tam göbbels gibi, tipik alman irkcisi fasist...

......
  • Yanıtla

 KOCAMAN BÌR SAKSOCU OLDUGUN ZATEN TÌPÌNDEN BELLÌ KOSKOCAMAN

SAKSOCULUNLA SÌMDÌDE TÜRK BAYRAGIMIZAMI SALDIRIYORSUN ULAN  SANA BÌR ... HEDÌYE ETMELÌ GEÇÌNÌP GÌDERSÌN ÍYÌDE KEYÌF ÇIKATTIRSIN HA NE DERSÌN YALAMA MAYNUN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay