Sonunda bu da oldu! Sedef Kabaş'ın "Türk bayrağı" hazımsızlığı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, yurt dışında yaşayan firari FETÖ'cü Selahaddin Gülen'i Türkiye'ye getirdi.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selahaddin Gülen, Türkiye'ye getirtildikten sonra elleri kelepçeli bir şekilde Türk bayrağının önünde fotoğrafı çekildi. Türkiye'nin gücünü ve terör örgütlerine yönelik operasyonlardaki kararlılığını gösteren bu fotoğraf, ayrıca devleti karşısına alan teröristlerin acziyetini de gözler önüne serdi.

Ancak Türkiye'nin gücünü gösteren bu fotoğraf CHP yandaşı bir ismi rahatsız etti... "Yalan nasıl söylenir" dersi veren ve yaptığı haberlerinde de bu konudaki bilgilerini kullanmaktan çekinmeyen Sedef Kabaş, Türk bayrağından rahatsız oldu. Twitter hesabından paylaştığı mesajıyla hazımsızlığını gözler önüne seren Kabaş, "1 suçlu, 2 Türk bayrağı. Suçlular ile Türk bayraklarını aynı karede yan yana getitrmek kimin "dahiyane" fikri?" ifadelerini kullandı.