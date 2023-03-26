Sonunda bu da 3D yazıcıda yapıldı! Zihniniz size oyun oynuyor sanacaksınız! Çok ilginç çalışma!

Bilim insanları, 3D baskıyı bu kez gıda ile yeni bir seviyeye taşıdı. NPJ Science of Food dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, bir ekip tamamen 3D yazıcı ve lazer teknolojisi ile bir araya getirilen ve pişirilen yedi bileşenli bir vegan cheesecake hazırladı.

3D BASKIYLA CHEESECAKE ÜRETİMİ

CNN'nin haberine göre araştırmacılar, mobilya ve ayakkabı gibi tüketim ürünleri, organlar ve hatta roket üretmek için bu üretim tekniğini kullanarak onlarca yıldır 3D baskının sınırlarını zorluyor. Ancak 3D baskıyla cheesecake üretimi belki de aralarından en dikkat çekici olanı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Jonathan Blutinger, "Eğer bu (teknoloji) piyasaya çıksaydı, MP3 dosyasız bir iPod'a sahip olmak gibi bir şey olurdu" dedi.

Blutinger, "Dolayısıyla, gerçekten büyük bir çıkış yakalayabilmesi için tarifleri indirebileceğiniz, kendi tariflerinizi oluşturabileceğiniz ve bu makineyle neler yapabileceğinize dair ilham alabileceğiniz bir yer olması gerekiyor." diye konuştu.

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GELENEKSEL PİŞİRME CİHAZLARININ YERİNİ ALABİLİR

Üç boyutlu (3D) yazıcılar, lazerler veya diğer yazılım tabanlı işlemler içeren pişirme cihazları, yakında fırınlar, set üstü ocaklar ve mikrodalga fırınlar gibi geleneksel pişirme cihazlarının yerini alabilir.