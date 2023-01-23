Sonunda Ahmet Hakan'ın yengesini de çileden çıkardılar! Kadın resmen deliye döndü

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini kesinleştirdiğini, Altılı Masa için geri sayım başladığını belirterek, "Ya heyecan yaratmayı başaracak ya da parlamenter sisteme geçiş metninde olduğu gibi 2-3 günde etkisini yitirecek bir lansman yapıp Erdoğan’ın bir dönem daha seçilmesinin yolunu açacaklar. Sonraki iki hafta içinde de adayı netleştirmeleri gerekiyor. 10 Mart’ı bekleyecek olurlarsa kampanyayı 60 güne sıkıştırırlar ki bu halkın sabrını epeyce zorlamak anlamına gelir." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edecek birden fazla parti göründüğünü savunan Ahmet Hakan'ın yengesi Par, "Önümüzdeki 3 hafta muhalefet açısından çok şeye gebe... Kalan 3 ayda ise kıyasıya bir rekabet izleyeceğiz. Dileyelim ülkemiz adına adil ve demokratik bir yarış olsun..." ifadelerini kullandı.