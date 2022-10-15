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Spor Sonun böyle mi olacaktı Cornelius?
Spor

Sonun böyle mi olacaktı Cornelius?

Trabzonspor'da taraftarın sevgilisi olan ve oynadığı futbolla otoriterlerden tam not alan Danimarkalı golcü Cornelius, takımını yarı yolda bırakarak Kopenhag'ın yolunu tutmuştu.. Ya sonrası....

Yeniakit Publisher
2022-10-15 13:53:00 -
Sonun böyle mi olacaktı Cornelius?

Trabzonspor'da taraftarın sevgilisi olan ve oynadığı futbolla otoriterlerden tam not alan Danimarkalı golcü Cornelius, takımını yarı yolda bırakarak Kopenhag'ın yolunu tutmuştu.. Ya sonrası....

Andreas Cornelius'un üçüncü Kopenhag macerası adeta kâbus gibi başladı. Bu sezon henüz golle tanışamayan Danimarkalı golcünün takımdaki akıbetini etkileyebilecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde Andreas Cornelius'u daha da zor günler bekliyor olacak.

Kopenhag'ın Trabzonspor'dan tam 7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Andreas Cornelius, sezona son derecek silik bir görüntüde başladı. Altyapısından yetiştiği Kopenhag'a 3. Kez geri dönen Danimarkalı forvet henüz golle tanışamadı. Öte yandan Andreas Cornelius'un takımdaki geleceğini etkileyebilecek bir transfer gelişmesi yaşandı.

Akşam'a göre; Andreas Cornelius şu ana kadar Kopenhag ile tüm kulvarlarda 3 maça çıkabilirken henüz golle tanışamadı. 3 maçta ise kadro dışı kalan deneyimli forvet sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City ve ligdeki Nordsjaelland maçlarını kaçırdı.

Kopenhag, beklentilerin oldukça altında kalan Andreas Cornelius'un akıbetini belirleyebilecek bir transfer atağına kalktı. Habere göre Danimarka ekibi, sezon sonunda Lech Poznan ile sözleşmesi sona erecek olan Mikael Ishak'a kancayı taktı.

Polonya ekibiyle müthiş bir sezon geçiren İsveçli golcü, şu ana kadar çıktığı 19 maçta 10 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı. Kopenhag'ın transferi gerçekleştirmesi halinde Andreas Cornelius'un hamle oyuncusuna dönüşebileceği ve hatta yeni sezon öncesi gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.

Söz konusu transfer için atılacak resmi adımlar merak konusu olurken, Andreas Cornelius'un da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Öte yandan Mikael Ishak için Kopenhag'ın yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor.

 

 


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