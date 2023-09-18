Sonuçların açıklanması bile yetti! Kiralık konut fiyatı bu yüzden arttı

Ağustos ayında Türkiye genelinde önceki aya göre satılık fiyatları yüzde 2, kiralık fiyatları ise yüzde 4 artış gösterdi. Emlakjet verilerine göre ayrıca satılık konut fiyat değişiminde Ankara, kiralıkta ise Konya ağustos ayının lideri olurken, en çok arama yapılan ilçeler arasında Ankara’nın Çankaya ve Keçiören ilçesi ile, fiyat artışında ise İzmir’in Buca ilçesi birinci oldu.

En çok konut aranan iller

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, listede üçüncü sırada bulunan Ankara satılık aylık fiyat değişiminde yüzde 9 artışla ağustos ayında bu alanda 10 il içerisinde birinci oldu. Kiralık aylık fiyat değişiminde ise Konya yüzde 16 ile ilk sırada yer alırken, yaz mevsiminin gözde şehri Muğla’da ağustos ayında kiralık aylık fiyat değişiminde yüzde 10’luk düşüş görüldü. Muğla’da ağustos ayında satılık aylık fiyat değişimi temmuz ayına göre değişiklik göstermedi.

Fiyatları ne artırdı?

Emlakjet verilerine göre ağustos ayında Türkiye genelinde gerçekleşen yüzde 4’lük aylık kiralık konut fiyat değişimi oranının dönemsel olarak her yıl görüldüğünü belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte yurt bulamayan ya da evde yaşamak isteyen öğrenciler doğal olarak kiralık konuta yöneliyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi ağustos ayında kiralık konut fiyatlarında bu yıl da Türkiye genelinde bir artış gözlemledik." dedi.

Yatırım için arayış sürüyor

İdikat şöyle devam etti: " Haziran ayında ilk defa yaşadığımız kiralık konut arayışının, satılık konut arayışının önüne geçmesi sonrasında geçtiğimiz ay oranlar dengeye gelmişti. Ağustos ayında ise satılık konut aramalarının yeniden arttığını ve kiralık konut arayışının önüne geçtiğini gözlemledik. Satılık konut fiyatlarındaki artışın, ağustos ayında yavaşlamasının bunda önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Fiyatlarda artışın hız kesmesi ile yatırım için alan arayanlar konuta yönelmeye başladı. Ancak kredi faizleri nedeniyle, yaşamak için konut almak isteyenlerden çok, yatırım için alan arayanların konut alabileceği bir ortamda, satılık konut fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde de sınırlı kalacağını öngörüyoruz.” dedi.

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