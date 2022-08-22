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Kadın - Aile Sonuç harika inanılmaz pratik soğan tarifi: Kahvaltılık soğan-kavurması
Kadın - Aile

Sonuç harika inanılmaz pratik soğan tarifi: Kahvaltılık soğan-kavurması

Şifa kaynağı olan soğan kullanarak yapılan bu ikramlık tarifi denemek için zaman kaybetmeyin. İşte İç Anadoluya has bir lezzet. Oldukça da basit bir kahvaltılık soğan-kavurması tarifi

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:49:00 - 2022-08-23 00:01:50
Sonuç harika inanılmaz pratik soğan tarifi: Kahvaltılık soğan-kavurması

Kahvaltılık soğanlı tarifler

Sizlerin de seveceği severek yapacağı tariflerden bir tanesi olacağını düşündüğümüz bu pratik soğanlı tarif inanılmaz kısa zamanda hazırlanıp sofraya gelen lezzetli tariflerden bir tanesi. Çıtır çıtır yenen ve beğenileri toplayan tarifimizi yapmak için 2-3 tane soğanımınız olması yeterli olacaktır.

Sonuç Harika Soğan Tarifi için Malzemeler

2 tane yumurta
1 bardak süt
1 bardak galeta unu
1 bardak un
2-3 tane soğan
Biraz sıvı yağ

İnanılmaz Pratik Soğan Tarifi Yapılışı

Soğanlarımızı soyduktan sonra alt kısmını kesmeden üstünü dilimler halinde kesip hazırlıyoruz. Soğanlarımızın hepsinin bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırlanan soğanlarımızın dilimlerini elimizde biraz gevşetip açmayı da unutmuyoruz. Geniş bir kasenin içine 2 tane yumurtamızı, bir bardak sütümüzü aldıktan sonra iyice çırparak hazırlıyoruz. Hazırlanan sıvımızı kenara alıp başka bir kasenin içine bir bardak galeta unu ve bir bardak unumuzu ekleyip üzerine bol baharatını da ekledikten sonra karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. Soğanlarımızı önce bu galeta unlu karışıma bulayıp sonrasında ise yumurtanın içine koyup her tarafına iyice kaşık yardımı ile karışımdan döküyoruz. Sonrasında ise soğanı tekrardan galeta unlu karışımının içine alırız. Bu işlemi bütün soğanlarımıza uyguluyoruz. Kenara aldığımız soğanlarımızı tencere içindeki yağ ısındıktan sonra tencerenin içine bırakıp pişmeye pişmesini bekliyoruz.
Kısacık zamanında pişen ve çıtır çıtır olan soğanların yanında ketçap, mayonez ile ya da soğanlı sarımsaklı yoğurt ile de ikram edebilirsiniz.

Pratik tarif isteyenler için;

Kahvaltılık soğan-kavurması tarifi

Geniş bir tencere içine soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın. Doğradığınız soğanların üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, soğanları orta ateş üzerinde 10 dakika ara ara karıştırarak, pişirin.

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