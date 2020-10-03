"Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyun Arnavutluk'ta sahnelendi

TİRAN (AA) – Devlet Tiyatrolarının (DT) "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyunu, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde düzenlenen 22. Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.



Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği oyunu çok sayıda sanatseverin yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Orkide Deniz Akyamaç, Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja, sanatçılar ve yerel kurum temsilcileri izledi.

Sonsuzluk Kitabevi isimli oyun, ölümsüz eserler kaleme almış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini anlatıyor.



Oyunda, "Adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.



- "Çok iyi organize olunmuş bir festival"

Kurt, gösterimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatroları olarak Uluslararası Skampa Çağdaş Tiyatro Festivali'nde bulunmaları dolayısıyla son derece mutlu olduklarını söyledi. Kurt, şöyle devam etti:

"Burada son derece iyi ağırlandık, çok iyi organize olunmuş bir festival. Hem başkanımız hem tiyatro müdürümüz hem de genel sanat yönetmenimiz bizimle son derece ilgilendiler ve ekibimiz de son derece mutlu."



2018 yılında Elbasan Scampa Tiyatrosu'nu Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ağırladıklarını belirten Kurt, iş birliği yapmaktan ve beraber olmaktan mutlu olduklarını yineledi.

Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja da Türkiye'deki bazı belediyeler ve DT ile çok iyi iş birlikleri bulunduğunu ifade etti.



Etkinliğin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Arnavutluk'ta düzenlenen büyük uluslararası etkinliklerin ilklerinden olduğunu dile getiren Llatja, "Salgın döneminde sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şehir için kültür hayatının yeniden canlanması, sanatsal yaşamın yeniden canlanması çok güzel bir şey." diye konuştu.



Arnavutluk Kültür Bakanlığı ve Elbasan Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivalin kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini Arnavut yönetmen Adonis Filipi üstleniyor. 29 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek olan festivalde Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeden tiyatro oyunları sahneleniyor.



