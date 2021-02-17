Soner Maçoğlu neden gözaltına alındı? Soner Maçoğlu kimdir? Soner Maçoğlu, Mehmet Maçoğlu'nun neyi olur?
Soner Maçoğlu ‘nur gözaltına alınmasından sonra Soner Maçoğlu kimdir, nerelidir? soruları sorulmakta. Tunceli Türkiye Komünist Partisi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olan Soner Maçoğlu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki Soner Maçoğlu neden gözaltına alındı?
Son dakika haberi: Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Çamlık Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilgili adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ikamette bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu ile U.A. isimli şahıs yakalandı. Soner Maçoğlu "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınırken, U.A. isimli şahıs hakkında TCK'nın 191 suçundan işlem yapıldı. Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.
Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?
Fatih Maçoğlu 20 Aralık 1968, Ovacık’ta doğdu. Tunceli Belediye Başkanı, 2014-2019 yılları arasında Ovacık belediye başkanı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde TKP listesinden Tunceli Belediye Başkanı olarak seçildi.