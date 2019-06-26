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Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:51
Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nda 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Dünya şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov’a yenilince madalya kazandı.


2. Avrupa Oyunları’nda bir madalya da Soner Demirtaş’tan geldi. Güreş milli takımından 74 kilo serbest sitilde mücadele eden Soner Demirtaş, final maçında Rus Zaurbek Sıdakov’a tuşla yenilerek gümüş madalyada kaldı. 57 kiloda Süleyman Atlı, repesajda Gürcü rakibi Lasha Lomtzadze’yi (6-0) yendi. Milli güreşçi bronz madalya için karşılaştığı Ukraynalı Taras Markovych’i (12-9) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


Kadınlarda iki bronz repesaj maçı var


53 kiloda Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonu Dünya 2.’si İsveçli Sofia Mattsson’a (4-0) öndeyken (12-4) kaybetti. İsveçli güreşçi yarı finalde Alman Nina Hemmer’i yendiği için milli güreşçi repesajda Moldovalı Lulia Leorda Leorda ile karşılaşacak


68 kiloda Buse Tosun da Avrupa Şampiyonu Rus Anastasia Bratchikova’ya (4-2) yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Ukraynalı Alla Cheekasova’yı mağlup edince Tosun, repesajda İsveçli Jenny Fransson ile karşılaşmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:51
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