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Soner Çetin’e hakem forması

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adana Şubesi’ne ziyaretinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e hakem forması hediye edildi.

10 Mart 2019 Pazar 11:20
Soner Çetin’e hakem forması

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adana Şubesi’ne ziyaretinde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e hakem forması hediye edildi.

 

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adana Şubesi’ni ziyaret ederek, hakem ve gözlemcilerle sohbet etti. Çetin, Çukurova Belediyesi’nin özellikle amatör sporlara yönelik yatırımlarını anlattı. Futbol kadar salon sporlarına önem verdiklerini anlatan Çetin, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde biri 7 bin 500, diğeri de 2 bin 500 kişilik spor salonu projesi var. Ayrıca Çukurova’da nizami ölçülerde Salbaş dışında futbol sahası olmadığı için Çukurova’daki amatör kulüpler maçlarını Yüreğir’de yapmak zorunda kalıyor” dedi.



Çukurovaya nizami ölçülerde futbol sahası

 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis sonrası atletizm pistinin yapıldığı yerde tribünlerin de bulunduğunu, kale direkleri ve çizgilerin çizilmesiyle nizami ölçülerde futbol sahası yapılabileceğini kaydeden Soner Çetin ayrıca yeni dönemde tenis akademisi kuracaklarını söyledi. Çetin, “Ben spordan gelen bir başkanım. Her zaman spor camiasının yanında olduk ve imkanlarımız ölçüsünde olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de birçok projeye imza atacağız. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun önemi çok büyük. Her zaman hakem camiasının da destekçisi olacağız” diye konuştu.



Çetin’e hakem forması hediye edildi

 

TFFHGD Adana Şube Başkanı Tülay Tapcı da spora yaptığı yatırımlardan dolayı Çetin’e teşekkür etti. Çetin’in bu katkılarını takdirle karşıladıklarını belirten Tülay Tapcı, hakemliğin Adana’yı Süper Lig’de temsil ettiğini vurguladı.

 

Ziyarette TFFHGD Adana Şube Başkanı Tülay Tapcı ve hakemler Başkan Çetin’e hakem forması hediye etti. Hakemler, “Biz sahada adalet dağıtıyoruz. Siz de Çukurova halkına adil ve eşit hizmet götürüyorsunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:20
  1. Adana
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