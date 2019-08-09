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Soner Çetin personelle bayramlaştı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:32
Soner Çetin personelle bayramlaştı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı.


Çukurova Belediyesi’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Başkan Soner Çetin, hizmet binasında bir araya geldiği belediye personelinin bayramını kutladı, tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Bayramların kırgınlıkların, dargınlıkların bir kenara bırakılması için fırsat olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Eğer kırgın olduklarınız, darıldıklarınız varsa bayram hatırına bunları unutun ve yeni bir sayfa açın” ifadesini kullandı.


Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, belediye personeline seslendiği konuşmasında, “Herkesi memnun etmek zordur ama bizim işimiz bu. İnsanlara en iyi hizmeti vermek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizlerin görevidir. Ayrıca herkese eşit ve adaletli hizmet vermeliyiz. CHP’li olmaktan gurur duyuyorum ama seçim 31 Mart’ta bitti. Artık herkesin belediye başkanıyım, herkese hizmet götürmek zorundayım” dedi.


Başkan Soner Çetin daha sonra Temizlik ve Yol İşleri Şantiyesine giderek, burada sahada çalışan temizlik, yol ve park bahçeler çalışanlarıyla bayramlaştı. İşçilerin bayramını kutlayan Başkan Çetin, “Özveriyle çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha özenli çalışacağınıza inanıyorum. Göreve geldiğimizde araç parkımız yoktu. Bu durumu sürdürmek zorunda kaldık. Ama artık kendi araçlarımızı şantiyeye dizeceğiz. Böylece daha iyi hizmet üreteceğiz” şeklinde konuştu.


İşçilerin durumunu daha da iyileştireceklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Sizler benim için çok önemlisiniz. Sahada çalışan işçilerimiz için ne yapsak azdır” dedi.


Konuşmanın ardından Başkan Soner Çetin, işçilerle bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:32
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