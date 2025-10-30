  • İSTANBUL
Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı
Gündem

Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı

Erzurum'da son ders zili çaldıktan sonra okuldan hızlı bir şekilde çıkmak isteyen öğrenciler merdivenlerde izdihama neden oldu. Yaralanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ALTTA KALDIM, NEFESİM KESİLDİ!

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
