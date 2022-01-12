Son üç ayda yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarı arttı
Türkiye genelinde Ekim 2021’den itibaren artan yağışlar, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranlarını yükseltti.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 1 Ekim 2021-10 Ocak 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 17,2 azalmasına karşın, 2021 su yılına göre yüzde 62,5 artış gösterdi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’daki içme suyu barajlarında 10 Ocak itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla yüzde 9 daha fazla su bulunuyor.