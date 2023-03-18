Son seçim anketinde o partiye büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye genel seçimlerine giderken son seçim anketlerinden de dikkat çeken sonuçlar gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için Cumhur ve Millet İttifakı oyları büyük merak konusu.

"Bir önceki seçim sonuçlarına yakın"

GENAR Araştırma Merkezi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından, "GENAR, ülke gündemi: Bir önceki seçim sonuçlarına yakın sonuçlar var. 14 mayısa kadar değişimi takip edeceğiz." diyerek son verileri paylaştı.

İYİ Parti baraj altında!

GENAR verilerine göre İYİ Parti yüzde 7 ile baraj altında kalırken, Memleket Partisi'nin yüzde 4,7, TİP'in 1,9 ve Yeniden Refah'ın yüzde 1,4 oranında bir oya sahip olduğu görüldü.

Anket sonuçlarında AK Parti yüzde 40,7, CHP 23,1 ve HDP ise 10,8 ile ilk üç sırada yer aldı.

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