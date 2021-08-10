Son seçim anketinde bomba resmen patladı! İşte partilerin oy oranları...

Dün akşam canlı yayınlanan Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu "CNN Türk Masası" programına eski Devlet Bakanı Masum Türker, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci Melik Yiğitel, SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı ile birlikte Optimar Arştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katılmıştı.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son yaptıkları anket sonuçlarını duyurmuştu. Daşdemir'in canlı yayında açıkladığı anket çalışmasının tüm detayları ortaya çıktı...

Optimar Araştırma, 10 Temmuz-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Türkiye'nin Nabzı Temmuz Ayı Araştırması" ile 1726 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirdi.

"Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar yüzde 40,5 ile AK Parti ve yüzde 10,6 ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette şu sonuçlar çıktı:

AK PARTİ: Yüzde 40,5

CHP: Yüzde 24

MHP: Yüzde 10,6

HDP: Yüzde 8,6

İYİ PARTİ: Yüzde 9,9

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1,4

DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,1

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: Yüzde 1,0

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,2

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,3

SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,1

VATAN PARTİSİ: Yüzde 0,2

BBP: Yüzde 0,9

DİĞER: Yüzde 0,1