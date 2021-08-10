  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
Reisi ile Macron ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü! Gerginlik devam edecek mi?
ABD’den Çin’e uyarı: Çatışmanın ciddi küresel sonuçları olur
ABD'den tarihi itiraf: Çin'in gerisinde kaldık
Siyaset Son seçim anketinde bomba resmen patladı! İşte partilerin oy oranları...
Siyaset

Son seçim anketinde bomba resmen patladı! İşte partilerin oy oranları...

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Temmuz ayı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada, vatandaşlara "Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu. İşte sonuçlar...

Yeniakit Publisher
2021-08-10 13:29:00 -

Dün akşam canlı yayınlanan Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu "CNN Türk Masası" programına eski Devlet Bakanı Masum Türker, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci Melik Yiğitel, SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı ile birlikte Optimar Arştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir katılmıştı.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Daşdemir, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili son yaptıkları anket sonuçlarını duyurmuştu. Daşdemir'in canlı yayında açıkladığı anket çalışmasının tüm detayları ortaya çıktı...

Optimar Araştırma, 10 Temmuz-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Türkiye'nin Nabzı Temmuz Ayı Araştırması" ile 1726 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirdi.

"Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar yüzde 40,5 ile AK Parti ve yüzde 10,6 ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankette şu sonuçlar çıktı:

AK PARTİ: Yüzde 40,5

CHP: Yüzde 24

MHP: Yüzde 10,6

HDP: Yüzde 8,6

İYİ PARTİ: Yüzde 9,9

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 1,4

DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,1

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: Yüzde 1,0

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,2

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,3

SAADET PARTİSİ: Yüzde 1,1

VATAN PARTİSİ: Yüzde 0,2

BBP: Yüzde 0,9

DİĞER: Yüzde 0,1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay