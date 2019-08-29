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Son şampiyon Osaka üçüncü turda

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Naomi Osaka, Polonya'yı Linette'yi 2-0 yenerek tur atladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:45
Son şampiyon Osaka üçüncü turda


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura çıktı.

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan son şampiyon Osaka, dünya klasmanında 53. sırada yer alan Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

Toplam 71 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Osaka, adını üçüncü tura yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, klasmanda 88. sırada yer alan Alman Andrea Petkovic'e 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:45
  1. ABD Açık
  2. grand slam
  3. Naomi Osaka
  4. Petra Kvitova
  5. tenis

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