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Son şampiyon Galatasaray sahaya çıktı

- Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:30
Son şampiyon Galatasaray sahaya çıktı


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020'nin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelen oyuncuların bir grubunun antrenman yaptığı, diğerlerinin ise sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Futbolculardan Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencen Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı'nın, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

Günün ilk idmanına salonda başlayan sarı-kırmızılı oyuncuların, daha sonra ise sahada ve rampada koştuğu aktarıldı.

Akşam yapılan antrenmanda ise salon çalışmasının ardından sahada topla teknik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yarın yapacağı 2 idmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:30
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