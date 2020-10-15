"Son Şaka" filmine fragman galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kasım ayında vizyona girmesi planlanan "Son Şaka" filminin fragmanı için online gala yapıldı.



Two Yapım'ın YouTube kanalında online olarak gerçekleştirilen gala öncesinde oyuncuların Akasya AVM'deki Cinemaximum sinemasının fuayesinde gerçekleştirilen söyleşilerine yer verildi.

Söyleşi görüntülerinin ardından oyuncular birlikte sinema salonuna girerek "Son Şaka" filminin fragmanını izlediler.

Filmde Serdar karakterini canlandıran oyuncu Serdar Gökalp, "Biz bu filme başladığımızda bu film çok farklı bir şeydi, senaryo bittiğinde çok daha farklı ve daha güzel oldu. Senaristimiz Fatih Mutlu bu hikayeyi senaryolaştırmadan önce benim bildiğim kadarıyla 9 ay bilfiil beni dinledi, her gün." ifadelerini kullandı.

Erol karakteriyle filmde yer alan Özer Arslan ise "Alışılmışın dışında bir senaryoyla, klişelerden faydalanıp klişe olmayan, yaratıcı özelliği yüksek olan, şaşırtan bir senaryoyla karşılaşmak, bir seyirci olarak en başta beni çok etkilemişti." diye konuştu.

"Metin" karakterini canlandıran oyuncu Osman Doğan da filmin tam da aradığı türde bir film olduğunu ifade ederek, "İçerisinde komedi de var dram da var. Metin böyle tam hayattan bir karakter. Hem bir yandan başkomiser, bir cinayet soruşturuyor hem de aynı zamanda futbol oynamasını becerememesine rağmen her hafta halı saha maçı yapıyor." dedi.

Komutan karakterini canlandıran Kemal Başar da enteresan bir karakteri oynadığını ifade ederek, "Çünkü, 'oyun içinde oyun' gibi bir şeydi. Gerçekten çok kolay bir rol değildi. Bocaladığım sahneler de oldu gerçekten." şeklinde konuştu.

Filmin yönetmeni M. Erkam Bülbül ise filmin zekasına kıymet veren bir film olduğunu dile getirerek, "İzleyici gibi arka tarafa geçip izlediğimde de çok zevk alıyorum." dedi.

Film, şakalarıyla ünlü radyocu Serdar Gökalp'in, Ayşen ve Yusuf ile çıktığı yolculuğun hikayesini anlatıyor.



Yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün, senaryosunu Fatih Mutlu'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan, Kemal Başar, Bülent Alkış ve Hikmet Körmükçü yer alıyor.











