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Aktüel "Son Şaka" filmine fragman galası yapılacak
Aktüel

"Son Şaka" filmine fragman galası yapılacak

Sinemaseverler, fragmanı filmin oyuncularıyla beraber online olarak izleme ve yorum yapma fırsatı bulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:47:48 -
"Son Şaka" filmine fragman galası yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kasım ayında vizyona girmesi planlanan "Son Şaka" filminin fragmanı için online gala yapılacak.

Sosyal medya platformu YouTube üzerinden online olarak gerçekleştirilecek gala öncesinde, canlı yayına katılanlar, oyuncularla yapılan söyleşileri ve özel videoları da izleyebilecek.

Filmin oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak ziyaretçilerini kabul eden sinema salonlarının güvenli olduğunu vurgulamak için filmin fragmanını sinema salonunda hep beraber izleyecek.

Two Yapım'ın YouTube kanalında yarın saat 22.00'de yapılacak galada davetliler, fragmanı filmin oyuncularıyla beraber online olarak izleme ve yorum yapma fırsatı bulacak.

Film, şakalarıyla ünlü radyocu Serdar Gökalp'in, Ayşen ve Yusuf ile birlikte çıktıkları bir yolculuğun hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün, senaryosunu Fatih Mutlu'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan, Kemal Başar, Bülent Alkış ve Hikmet Körmükçü yer alıyor.

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