Son penaltıyı kaçıran Osman Çakmak'la ilgili yürek yakan detay
Dünya Kupası finalinde son penaltıyı kaçıran Ampute Milli Takımının kaptanı Gazi Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Bugün de penaltı kaçırdım, demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı hakkını helal etsin." dedi.05 Kasım 2018 Pazartesi 21:47
Türkiye Ampute Milli Takımı Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki şampiyonluk maçında normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle sona eren finalde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup oldu.
"Türk halkı bana hakkını helal etsin"
Son penaltıyı kaçıran kaptan Osman Çakmak, karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulurken, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim... Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı bana hakkını helal etsin. Penaltı gol olsa iş bitmiş olacaktı. Hayat devam ediyor. Bazen olmuyor, arkadaşlarımdan da helallik istiyorum" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran takımın kaptanı olan Gazi Çakmak'ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündeme oturdu.
Mayına basarak sol bacağını kaybetmişti
Osman Çakmak Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basarak sol bacağını kaybetmişti.
Ülkemize büyük bir gurur yaşatan millilerimiz ve Osman Çakmak'ın bu sözleri twitter'da günün konusu oldu.
İşte yapılan paylaşımlar:
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