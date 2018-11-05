Son penaltıyı kaçıran Osman Çakmak'la ilgili yürek yakan detay

Türkiye Ampute Milli Takımı Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki şampiyonluk maçında normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle sona eren finalde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup oldu.

"Türk halkı bana hakkını helal etsin"

Son penaltıyı kaçıran kaptan Osman Çakmak, karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulurken, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim... Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı bana hakkını helal etsin. Penaltı gol olsa iş bitmiş olacaktı. Hayat devam ediyor. Bazen olmuyor, arkadaşlarımdan da helallik istiyorum" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran takımın kaptanı olan Gazi Çakmak'ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündeme oturdu.

Mayına basarak sol bacağını kaybetmişti

Osman Çakmak Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basarak sol bacağını kaybetmişti.

Ülkemize büyük bir gurur yaşatan millilerimiz ve Osman Çakmak'ın bu sözleri twitter'da günün konusu oldu.

İşte yapılan paylaşımlar: